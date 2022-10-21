Москва, 21 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, заявил 21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства, эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, здесь в данном случае повышается уровень этой работы», — заявил Песков.

Он добавил, что все достижения Ростуризма «будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне — в составе министерства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 октября утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ. Причиной изменений стала передача ведомству функций Ростуризма.

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