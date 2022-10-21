Москва, 21 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Из слов президента РФ Владимира Путина про две недели необходимо исходить в вопросе о завершении сроков ранее объявленной частичной мобилизации в России, какой-либо более точной даты нет. Об этом 21 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой… Какой-то более точной даты нет», — сказал он в ответ о том, есть ли дата окончания частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе 27 октября президент России Владимир Путин будет участвовать 27 октября в заседании дискуссионного клуба «Валдай», об остальных мероприятиях с его участием будут сообщать дополнительно.