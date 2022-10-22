Тбилиси, 22 октября 2022, 18:10 — REGNUM Организация «Антикоррупционное движение Грузии» заявила, что крупные грузинские бизнесмены Давид Якобашвили и Уча Мамацашвили используют территорию Грузии для транзита российских грузов, подпадающих под международные санкции, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
«С помощью этих людей грузинский транспортный коридор превратился в чёрную дыру и ключевой рынок для российских санкционных продуктов. Мы получили документ, который является общедоступным, который подтвердил, что продукция государственной компании «Роснефть», находящейся под санкциями, поступает в Грузию», — сказал исполнительный директор «Антикоррупционного движения» Лаша Парулава.
Напомним, что 20 октября киевский режим ввёл санкции в отношении нескольких родственников олигарха Бидзины Иванишвили.