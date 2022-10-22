Тбилиси, 22 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Организация «Антикоррупционное движение Грузии» заявила, что крупные грузинские бизнесмены Давид Якобашвили и Уча Мамацашвили используют территорию Грузии для транзита российских грузов, подпадающих под международные санкции, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«С помощью этих людей грузинский транспортный коридор превратился в чёрную дыру и ключевой рынок для российских санкционных продуктов. Мы получили документ, который является общедоступным, который подтвердил, что продукция государственной компании «Роснефть», находящейся под санкциями, поступает в Грузию», — сказал исполнительный директор «Антикоррупционного движения» Лаша Парулава.

Напомним, что 20 октября киевский режим ввёл санкции в отношении нескольких родственников олигарха Бидзины Иванишвили.