Кишинёв, 21 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Члены общественной организации «Союз ветеранов Вооружённых сил Молдавии» опасаются, что руководство страны развяжет войну с Приднестровьем. С таким заявлением выступил 21 октября на пресс-конференции председатель организации Владимир Донцул.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Мы должны открыто и бескомпромиссно высказать своё мнение по поводу того, что руководство нашей страны напрямую ведёт нас к второй войне на Днестре», — заявил Донцул.

Он призвал всех, кто хочет не допустить боевых действий, собраться в центре Кишинёва. По мнению главы Союза, кто-то со стороны подталкивает к этому руководство Молдавии, как это уже было с киевским режимом.

«Если разгорится очаг пожара, то две бочки бензина долить в этот пожар найдутся желающие. Поверьте мне, я не хочу второй войны, не хочу участвовать в ней», — добавил председатель ветеранской организации.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон также обвинил власти в страны в планах спровоцировать войну в Приднестровье, чтобы вянуть в неё Россию и страны НАТО.