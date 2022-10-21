Иркутск, 21 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В трех районах Алтайского края 30 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, которые были отложены при проведении ЕДГ-2022, сообщает 21 октября избирком региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Основанием стало отсутствие достаточного числа зарегистрированных кандидатов в многомандатных избирательных округах — их оказалось меньше числа депутатских мандатов или равным ему.

На 30 октября назначены выборы в представительные органы ряда сельсоветов Быстроистокского, Рубцовского и Угловского районов края.

Участие в выборах сможет принять 3 781 избиратель, зарегистрированный на территории данных муниципальных образований. Организацию голосования будут осуществлять девять участковых избирательных комиссий.

Всего по результатам отложенного голосования в данных муниципалитетах замещению подлежат 35 депутатских мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам единого дня голосования на уровне сельских (городских поселений) в Алтайском крае избрано 4 539 депутатов.

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