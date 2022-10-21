Магас, , 13:14 — REGNUM В Ингушетии продолжается уборка зерновых культур. Уже завершен сбор урожая озимых, идет сбор урожая поздних яровых культур, сообщили 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Общий объем собранного зерна в Ингушетии в настоящее время составляет 147,7 тыс. тонн.

Уборка урожая

Всего собрано 75 тыс. тонн озимых с площади 26,3 тыс. гектаров. Яровых собрано 72,7 тысяч тонн с площади 16 тыс. га, что составляет 40% от всей уборочной площади.

Одновременно идет подготовка к осеннему севу. По данным минсельхоза, планируется засеять всего 26,6 тыс. пашни, в том числе под озимую пшеницу — 17,6 тыс. га и под ячмень — 9,1 тыс. га. Отмечается, что семенным материалом для посева озимых культур под урожай 2023 года аграрии Ингушетии обеспечены полностью.

Ранее сообщалось, что аграрии Ингушетии в 2022 году получили урожай зерна на 10% больше, чем планировали.

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