Москва, 21 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Российские дипломаты примут участие в защите интересов сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, который был задержан в Италии и обвиняется в отмывании денег. Об этом 21 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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«Это обязательная практика. И будет делаться всё, что возможно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он не стал перечислять конкретные меры, которые будут предприняты диппредставительствами России, отметив, что они будут исчерпывающими.

«Перечислить эти меры невозможно, потому что в каждом конкретном случае они разные, — указал Песков. — Каждая ситуация уникальна, но, в любом случае, интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, пытаемся защищать по мере возможностей».

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Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению министерства юстиции США, гражданин России Артём Усс был арестован на территории Италии вместе с четырьмя российскими гражданами. Ведомство считает, что они участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют.

Кроме этого, по мнению американской стороны, фигуранты имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения. Задержанным предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Отец Усса, губернатор Красноярского края указал на политический окрас этих обвинений.