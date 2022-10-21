Екатеринбург, 21 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области компенсирует уральским перевозчикам затраты на транспортировку граждан, переселившихся в регион с территории б. УССР. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На эти цели из резервного фонда правительства региона выделит 756 тыс. рублей. Постановление также определяет максимальный размер субсидии для перевозчиков за один час рейса. Для автобусов малого класса максимальная сумма компенсации составит 1700 рублей, для среднего класса — 1900 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области находятся более 1,7 тыс. человек, прибывших с территории б. УССР. Из них 500 граждан разместили в пунктах временного пребывания.