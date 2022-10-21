Усть-Илимск, Иркутская область, 21 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 21 октября известило о предъявлении обвинения в убийстве жительницы Усть-Илимска 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья.

mosaic36 Убийство

По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с женщиной, которая на протяжении нескольких месяцев проживала с ее мужем. Находясь в квартире, в ходе ссоры на почве ревности, злоумышленница вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область. В настоящее время по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года стало известно о вынесении обвинительного приговора в отношении 34-летнего мужчины, совершившего убийство в 2006 году в городе Шелехове.

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