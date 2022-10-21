Москва, , 13:11 — REGNUM На следующей неделе 27 октября президент России Владимир Путин будет участвовать 27 октября в заседании дискуссионного клуба «Валдай», об остальных мероприятиях с его участием будут сообщать дополнительно. Об этом 21 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Пока преждевременно об этом говорить, а «Валдай», действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать», — сказал он в ответ на вопрос о графике главы Российского государства на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что восемь из десяти российских граждан положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента, о доверии к главе государства заявили 79% опрошенных.