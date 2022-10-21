Москва, 21 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На следующей неделе 27 октября президент России Владимир Путин будет участвовать в заседании дискуссионного клуба «Валдай», об остальных мероприятиях с его участием будут сообщать дополнительно. Об этом 21 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока преждевременно об этом говорить, а «Валдай», действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать», — сказал он в ответ на вопрос о графике главы Российского государства на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что восемь из десяти российских граждан положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента, о доверии к главе государства заявили 79% опрошенных.