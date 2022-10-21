Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле не обсуждались идеи продления срока службы в армии до двух лет. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Он прокомментировал предложения об увеличении срока службы по призыву до двух лет и призыве женщин.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение Министерства обороны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не проводилось соответствующих обсуждений.