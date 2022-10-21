Москва, , 13:10 — REGNUM Возможное выдвижение экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на должность главы британского правительства является внутренним делом этой страны, заявил 21 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. После этого британские СМИ не исключили, что Борис Джонсон может побороться за возвращение на должность главы британского правительства.

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