Ярославль, , 13:14 — REGNUM В Ярославле власти собираются ремонтировать Суринский путепровод. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Государственных закупок Ярославской области.

Дорога у Суринского путепровода Общероссийский народный фронт

Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному закажу ЖКХ города Ярославля». Цена контракта — 26 миллионов 713 тысяч 980 рублей. Выполнить ремонт предполагается до 20 декабря 202 года.

Гарантийные обязательства составляют 4 года на дорожное покрытие и 6 месяцев на нанесённую разметку. Впрочем, пока что на аукцион никто не заявился. Приём заявок будет закрыт 24 октября.

Напомним, путепровод и подъезды к нему — одно из самых болезненных мест для автовладельцев. Здесь регулярно появляются большие ямы, в которых автомобили получают серьёзные повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение о ремонте Суринского путепровода в Ярославле примут осенью