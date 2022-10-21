Ярославль, 21 октября 2022, 13:14 — REGNUM В Ярославле власти собираются ремонтировать Суринский путепровод. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Государственных закупок Ярославской области.
Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному закажу ЖКХ города Ярославля». Цена контракта — 26 миллионов 713 тысяч 980 рублей. Выполнить ремонт предполагается до 20 декабря 202 года.
Гарантийные обязательства составляют 4 года на дорожное покрытие и 6 месяцев на нанесённую разметку. Впрочем, пока что на аукцион никто не заявился. Приём заявок будет закрыт 24 октября.
Напомним, путепровод и подъезды к нему — одно из самых болезненных мест для автовладельцев. Здесь регулярно появляются большие ямы, в которых автомобили получают серьёзные повреждения.
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