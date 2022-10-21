Пермь, , 13:08 — REGNUM В Пермском крае ожидаются снегопады — от небольших до умеренных. Об этом сообщает Пермский гидрометцентр.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег выпадет 22 октября в северных и восточных районах региона. В центральной и южной части Прикамья обойдется без существенных осадков. Температурных аномалий не предвидится. Ночные температуры составят — 6…–1°С, дневные –1…3°С.

Ветреным днем станет 23 октябре. Снегопады накроют только северную часть региона. Следующая неделя (24 октября) начнется со снегопадов. Ночью осадки выпадут местами, а днем уже распространятся на всю территорию края. Согласно метеопрогнозу, в восточной части ожидается снег, южной — дождь, на остальной территории — мокрый снег.