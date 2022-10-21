Анкара, , 13:08 — REGNUM Президент России не должен встречаться с Владимиром Зеленским даже для того, чтобы принять его капитуляцию, Зеленский должен остаться фигурой без какого-либо признания со стороны России, отметил в своем комментарии 21 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Турции.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ближайшее время начать проведение «телефонной дипломатии» в формате бесед с президентом России и Владимиром Зеленским. Эрдоган предположил, что «Путин более открыт для переговоров, чем в прошлом».

« Это поразительно: Эрдоган ставит на одну доску Путина и Зеленского и уверен, что это не только сойдёт ему с рук, но и сработает. Это не должно не только сработать, но и не должно сойти ему с рук. Не считаю рассуждения об участии Эрдогана в осуществлении проекта создания на территории бывшей УССР некой «новой Хазарии» в полной мере обоснованными, но приглядеться к этому сюжету надо более пристально.