Москва, , 13:08 — REGNUM Москва осуждает практику арестов российских граждан за рубежом и будет защищать их интересы. Об этом 21 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разумеется, мы категорически против. Мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И ещё раз повторяю, будем защищать интересы», — сказал Песков.

Ранее минюст США сообщил, что Вашингтон предъявил пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

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