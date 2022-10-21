Екатеринбург, 21 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое местных жительниц предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами женщин стали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствие установило, что с 2016 по 2021 годы свердловчанки заключали фиктивные трудовые договоры. После этого они требовали от потенциальных работников деньги якобы за проживание в общежитие. Когда уральцы переводили средства на их банковские карты женщины переставали выходить на связь. Таким образом они обманули 50 человек на 1,3 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.