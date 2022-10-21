Нижний Новгород, 21 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Работающие в Нижегородской области предприятия согласились сохранить за своими мобилизованными сотрудниками среднюю заработную плату. Об этом стало известно в ходе заседания совета региональной ассоциации промышленников и предпринимателей.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам спикера нижегородского парламента Евгения Люлина, члены ассоциации согласились поддержать эту инициативу. Первыми это сделали региональные промышленные гиганты — автоконцерн «ГАЗ», Нижегородский масложировой комбинат, «Сибур Холдинг» и заводы «Термаль», «Промис» и «Каравай».

Политик отмечает, что некоторые нижегородские компании поддерживают не только своих мобилизованных работников, но и сотрудниц, чьи мужья принимают участие в специальной военной операции.

«Достоинство бизнеса — в его социальной ответственности. В сложное время важно уметь доказать, что трудовой коллектив — семья, что жены и дети тех, кто ушел защищать Родину, не будут ни в чем нуждаться», — подчеркивает председатель регионального законодательного собрания.