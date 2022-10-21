Париж, 21 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Самолет Fly Amelia не смог сесть на взлетно-посадочной полосе в парижском аэропорту Орли, передает BFM TV.

Цитата из видео пользователя Associated Press Момент авиапроисшествия

Никто из 39 пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту самолета, следовавшего из французского департамента Аверон, не пострадал. Инцидент произошел вечером 20 октября. Одна из трасс закрыта.

Среди пассажиров на борту находилась Каролин Кайё, министр территориальных общин Франции.

«Больше страха, чем вреда. К счастью, нет никаких травм», — написала министр в Twitter.

Инцидент может быть объяснен неблагоприятными погодными условиями в Иль-де-Франс. Несколько рейсов перенаправлены в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль. На месте находятся сотрудники отдела расследований и анализов безопасности гражданской авиации.