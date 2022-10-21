Лондон, 21 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Лиз Трасс, подавшая в отставку с поста премьер-министра Великобритании, в ночь перед этим событием писала сообщения своим союзникам. Об этом пишет Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Ближайшие союзники Трасс поняли, что игра окончена, когда их мобильные телефоны стали принимать сообщения с наступлением 4 часов утра 20 октября. Предыдущий день в Вестминстере был «суматошным» и сопровождался скандалами.

По словам одного из собеседников издания, Трасс напугало стремительное развитие событий. Но на ещё надеялась, что отставки удастся избежать.

«На следующее утро сообщения снова начали приходить, и её настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра, на котором она находилась с 6 сентября.

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