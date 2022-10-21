Ночь перед отставкой Трасс провела за перепиской с союзниками
Лондон, 21 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Лиз Трасс, подавшая в отставку с поста премьер-министра Великобритании, в ночь перед этим событием писала сообщения своим союзникам. Об этом пишет Daily Mail.
Ближайшие союзники Трасс поняли, что игра окончена, когда их мобильные телефоны стали принимать сообщения с наступлением 4 часов утра 20 октября. Предыдущий день в Вестминстере был «суматошным» и сопровождался скандалами.
По словам одного из собеседников издания, Трасс напугало стремительное развитие событий. Но на ещё надеялась, что отставки удастся избежать.
«На следующее утро сообщения снова начали приходить, и её настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — отметил источник.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра, на котором она находилась с 6 сентября.
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