Уфа, , 13:07 — REGNUM Исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам на 1 октября 2022 года составило 233 923,9 млн рублей или 120,9% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Бюджет Tax Credits

Сообщается, что при этом налоговые и неналоговые доходы составили 171 565,8 млн рублей (76,1% к годовому плану), увеличившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода прошлого года на 35 298,3 млн рублей или в 1,3 раза. Отмечается, что основными источниками доходов являются налог на прибыль организаций (55 827,8 млн рублей — 32,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на доходы физлиц — 49 021,5 млн рублей (28,6%), акцизы — 23 571,8 млн рублей (13,7%), налоги на имущество — 11 737,1 млн рублей (6,8%), а также налоги на совокупный доход — 10 636,5 млн рублей (6,2%).

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике возросли поступления налога на прибыль организаций (на 14 196,7 млн рублей), налога на доходы физлиц — на 3 434,0 млн рублей (на 7,5%), акцизов на 4 939,3 млн рублей (в 1,3 раза), налогов на совокупный доход — на 1 936,2 млн рублей (на 22,3%), налогов на имущество — на 904 млн рублей (на 8,3%). Сообщается что расходы консолидированного бюджета Башкирии с января по сентябрь 2022 года были профинансированы в объеме 226 184,1 млн рублей (+ 18,1% к уровню соответствующего периода прошлого года).

«В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 73,5% всех расходов или 166 146,8 млн рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра финансов региона Лиры Игтисамовой.