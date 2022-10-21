Донецк, 21 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского режима Киева снова обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что боевики ВСУ произвели новый обстрел Киевского района Донецка в 12:50 (совпадает с мск), выпустив по городу три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента Российской Федерации, провёл губернатор региона Владислав Шапша.