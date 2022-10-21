Иркутск, 21 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Чемпионат и первенство Сибири по плаванию вновь пройдут в Иркутске, сообщает 21 октября телеграм-канал правительства Приангарья. Соревнования состоятся в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 25 по 28 октября. В них примут участие более 500 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Омской областей, Красноярского, Алтайского краев, Хакасии.

Dave Dugdale Плавание

От Иркутской области к участию допускаются две команды — это 120 пловцов. На соревнования уже заявились пловцы из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Тулуна, Усть-Илимска и других муниципалитетов.

Спортсмены будут состязаться на дистанциях 50, 100, 200, 400 и 800 метров разными стилями (баттерфляй, брасс, вольный стиль, комплексное плавание, на спине). Также предусмотрены различные эстафеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области самыми популярными видами спорта являются среди тюменцев футбол (91% мужчин, 9% женщин); шахматы (60% мужчин, 40% женщин); скандинавская ходьба (8% мужчин, 92% женщин); рыболовный спорт (72% мужчин, 28% женщин); баскетбол (61% мужчин, 39% женщин); плавание (50% мужчин, 50% женщин).

Читайте также: Назван самый популярный среди тюменцев вид спорта