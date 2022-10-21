Москва, 21 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. «Ростех» перенастроился на большее производство техники для армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил исполнительный директор компании Олег Евтушенко на круглом столе ЛДПР «Вклад бизнеса в восстановление новых территорий».

Rostec.ru Ростех

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«Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию — облегчить задачи нашим войскам», — отметил Евтушенко.

Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), системы связи, разведки.

Участники круглого стола обсуждают условия работы в новых регионах России, фиксируются проблемы с юридическим оформлением, налогами, наймом сотрудников, страховкой, экспортом, импортом и так далее.