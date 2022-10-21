Бейрут, , 13:09 — REGNUM Власти Ливана получили международную поддержку, направленную на борьбу с эпидемией холеры. Об этом 21 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фираса Абьяда.

Волонтер иранского Красного Полумесяца Sonia Sevilla

По его словам, благодаря помощи от ВОЗ в ближайшее время в стране планируется начать масштабную вакцинацию от холеры. Кроме того, отметил он, Ливан начал получать топливо, необходимое для работы водоочистных сооружений.

«Мы работаем над распространением 600 000 доз вакцины против холеры в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. В то же время, ЮНИСЕФ передал нам 100 000 литров мазута, который мы в настоящее время используем для работы водоочистных станций. Наши коллеги в министерстве энергетики рассказали о поступлении иракского топлива в ближайшее время», — заявил Фирас Абьяд.