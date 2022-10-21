В Ливане анонсировали масштабную вакцинацию от холеры
Бейрут, 21 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Власти Ливана получили международную поддержку, направленную на борьбу с эпидемией холеры. Об этом 21 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фираса Абьяда.
По его словам, благодаря помощи от ВОЗ в ближайшее время в стране планируется начать масштабную вакцинацию от холеры. Кроме того, отметил он, Ливан начал получать топливо, необходимое для работы водоочистных сооружений.
«Мы работаем над распространением 600 000 доз вакцины против холеры в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. В то же время, ЮНИСЕФ передал нам 100 000 литров мазута, который мы в настоящее время используем для работы водоочистных станций. Наши коллеги в министерстве энергетики рассказали о поступлении иракского топлива в ближайшее время», — заявил Фирас Абьяд.