Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Все, кто отправился с Камчатки для прохождения боевого слаживания в Читу Забайкальского края, будут экипированы на равне с остальными мобилизованными для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Дополнительная экипировка для военнослужащих уже заказана и будет доставлена из Москвы сразу в Читу. Мобилизованные также получат от Камчатки по 150 тыс. рублей единовременной денежной выплаты.

«Правительством региона в Читу будет отправлена группа, которая встретится с военнослужащими, чтобы получить от них какие-либо обращения, что-то передать родственникам. Кроме того, будет организована работа с семьями данных военнослужащих», — сообщил Сергей Меркулов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске по инициативе совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов открыли счёт по сбору средств в фонд поддержки участников спецоперации.