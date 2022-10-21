Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Похолодание и заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последнюю полную неделю октября. Автомобилистам пора задуматься о замене резины с летней на зимнюю, сообщил 21 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Шипованная резина в дождливую погоду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, предстоящие выходные дни в Петербурге и Ленобласти пройдут при относительно хорошей погоде. В субботу появится солнце, осадков практически не будет по всей территории Ленобласти. В воскресенье же атмосферный фронт с севера принесет небольшие дожди, которые пройдут днем в отдельных районах. Температура воздуха в дневные часы достигнет +7…+9 градусов.

С понедельника, 24 октября, с северными ветрами начнется похолодание, и температура воздуха в ночные часы будет отрицательной по Ленинградской области в течение нескольких суток.

«Днем тоже очень холодно, а максимальная температура воздуха в середине недели может только достигать тех опасных для летней резины +5 градусов», — указал синоптик, уточнив, что погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет.

«Когда придет атмосферный фронт (ожидается 26 октября), осадки будут в виде дождя и потеплеет. К концу месяца снова влияние циклонов, более теплая воздушная масса до +5…+10 градусов днем и дожди. Так что принимать решение надо всем индивидуально», — резюмировал Колесов.

В Петербурге осадков в эти холодные дни не будет, поэтому даже при слабом минусе ночью дороги должны быть сухими. Однако самыми сложными для автомобилистов будут участок КАД на комплексе защитных сооружений (КЗС) и участок Западного скоростного диаметра над Финским заливом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый снег в Петербурге ожидается в конце октября.

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