Херсон, , 13:29 — REGNUM Российские солдаты без потерь отражают атаки киевского режима. Такое прямое сообщение фронта от своих боевых товарищей в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 20 октября привёл депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой близкий товарищ вчера рассказывал, такого звания как я, герой Российской Федерации. Позывной у него «Директор». Ему знакомый пишет: «Сегодня работали, конечно, тяжело, но мы рады до невозможности. Первую атаку десанта отразили, мы стояли во втором эшелоне. Десантура откатилась и на нас выскочила вся эта банда. Ты представляешь: девять танков в труху, два отжали, одну БМП забрали, шесть БМП сожгли, наколотили немереное количество и мы практически никого не потеряли. У нас есть раненые, но мы целы. И мы сегодня довольны», — передал Гурулев в прямом эфире.

«Это прямо с фронта сообщение. Вы знаете, это дорогого стоит. Я откровенно с человеческой точки зрения не понимаю криков о каких-то 100 тысячах человек ВСУ. Так, бери и открывай страницу боевого устава, участок фронта, прорыв и прошибай дальше. Значит, нет этих 100 тысяч человек, не существует. Это все миф. Теряется основной принцип сосредоточения войск», — заверил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня союзные войска отразили атаку киевских боевиков на территории Донецкой Народной Республкики (ДНР). Враг потерял до 60 человек личного состава.