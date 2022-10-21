Майкоп, 21 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Адыгее планируют при поддержке Минобороны РФ вдохнуть вторую жизнь в здание бывшего Дома офицеров в городе Майкопе. Здесь могут разместить штаб движения «Юнармия» и совет ветеранов республики. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Adygheya.ru Майкоп, Республика Адыгея

«Мы заинтересованы в том, чтобы при содействии Минобороны это здание приобрело вторую жизнь. Планируем, что после ремонтных работ там будут размещаться «Юнармия» и совет ветеранов РА», — написал он в своем телеграм-канале.

Кумпилов побывал на стройплощадке, где идет капитальный ремонт здания Дома офицеров, рассказав, что в настоящее время там идут работы по укреплению фундамента и противоаварийные мероприятия. По словам строителей, работа предстоит большая, сообщил глава Адыгеи.