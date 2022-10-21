Вашингтон, 21 октября 2022, 13:23 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт представила новую пластинку под названием Midnights. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 21 октября.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Toglenn

По словам артистки, Midnights является «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей её жизни». В 13-трековом альбоме Свифт затрагивает темы значимости любви и неминуемого старения, тем самым отражая личные переживания. Единственной гостьей в первой с 2020 года пластинке певицы стала Лана Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант).

Ранее Тейлор Свифт сыграла одну из ролей в фильме «Амстердам» Дэвида Оуэна Расселла. Мировая премьера кинокартины состоялась 7 октября 2022 года.

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