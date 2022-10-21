Вашингтон, 21 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт представила новую пластинку под названием Midnights. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 21 октября.

Toglenn Тейлор Свифт

По словам артистки, Midnights является «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей её жизни». В 13-трековом альбоме Свифт затрагивает темы значимости любви и неминуемого старения, тем самым отражая личные переживания. Единственной гостьей в первой с 2020 года пластинке певицы стала Лана Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант).

Ранее Тейлор Свифт сыграла одну из ролей в фильме «Амстердам» Дэвида Оуэна Расселла. Мировая премьера кинокартины состоялась 7 октября 2022 года.