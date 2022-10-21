Иркутск, 21 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Аларском и Нукутском районах ввели в эксплуатацию дорогу Кутулик — Бахтай — Хадахан, сообщает 21 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Уточняется при этом, что она ведет в популярное туристическое место – на «золотые пески» на Братском море. Капремонт проведен на участке с 13 по 23 километр.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Дорога Кутулик — Бахтай — Хадахан

«Раньше машины ездили там на низкой скорости. Важным элементом работ там стала замена пучинистых грунтов. Теперь трасса не имеет «волн», машины могут разгоняться до 90 километров в час. Хорошая дорога — это важное условие для популярности туристических мест», — пояснила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» Юлия Гордина.

Отремонтировано 15 водопропускных труб, земляное полотно, уложена дорожная одежда и асфальтобетон. Стоимость работ — 438 млн руб.

Капремонт второго участка этой дороги — с 24 по 43 километр — завершат в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2022 года отремонтируют три участка автодороги Тайшет — Шиткино — Шелаево.

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