Кишинёв, 21 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии отстранилась от протестов, которые проводит партия «Шор», и отказалась от политической борьбы со злоупотреблениями властей. Это заявление 20 октября обнародовала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от «Шор» Марина Таубер.

partidulsor. md Марина Таубер

«Где вы были, когда мордовороты в масках насильно выводили людей из «Городка перемены», загружали их одежду и личные вещи в грузовики и запихивали их в посреди ночи в автозаки? Где вы были, когда ваших коллег из парламента лишали депутатской неприкосновенности по сфабрикованным и абсурдным обвинениям? Где вы были, когда в офисах оппозиционных партий проводились незаконные обыски и аресты?» — говорится в обращении Таубер.

Она призвала социалистов подключиться к борьбе с «кровососами». Таубер отметила, что ещё па поздно поддержать протесты и прийти на акцию 23 октября. Депутат призвала ПСРМ выступить в защиту прав своих избирателей доказать, что партия не является бутафорской, а способна на реальные дела.

Напомним, экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон находится под домашним арестом с мая. Ему запретили общаться с соратниками по партии. Экс-президент раннее неоднократно призывал оппозицию объединяться, но его партия не поддержала протесты «Шор».