Осло, 21 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Трое граждан России, которых задержали в норвежской провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников, 21 октября отпустят из-под стражи, сообщило издание VG со ссылкой на адвокатов.

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«Я говорил с ней (одной из задержанных) по телефону. Она рада, испытала облегчение. Она намерена вернуться в Мушеэн, где стоит их машина, чтобы все смогли вернуться домой», — приводятся в сообщении слова адвоката.

Четвертый человек из группы также, скорее всего, будет отпущен, добавил адвокат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября норвежская полиция задержала четырёх граждан России по подозрению в незаконной съемке секретных объектов за несколько дней до того, как взяла под стражу еще двух граждан РФ, предположительно владевших беспилотниками.

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