Пермь, 21 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Перми местная жительница пытается отсудить у Пермского порохового завода 10 млн рублей за смерть матери, сообщает телеканал «Рифей Пермь» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Женщина стала жертвой пожара на территории предприятия ЧП произошло в мае 2022 года. Горело здание по производству пластмассы. На производственном участке №12 загорелась продукция на площади около 530 квадратных метров. Тогда погибли три сотрудницы завода.

В числе погибших оказалась 59-летняя мать истицы. Подавшая иск женщина считает, что предприятие нарушило требования промышленной безопасности опасных производственных объектов.