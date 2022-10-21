Калужский губернатор поставил первые задачи на заседании оперативного штаба
Калуга, 21 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента Российской Федерации, провёл губернатор Владислав Шапша 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
На первом заседании члены штаба обсудили комплекс первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей, поддержание бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в регионе. Одной из важных задач в сложившейся ситуации Владислав Шапша назвал поддержку семей кадровых военных, добровольцев и мобилизованных граждан.
Оперштаб будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур в условиях введения в регионе, как и в ряде других российских субъектов, режима повышенной готовности.