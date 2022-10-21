Калуга, 21 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента Российской Федерации, провёл губернатор Владислав Шапша 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На первом заседании оперативного штаба

На первом заседании члены штаба обсудили комплекс первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей, поддержание бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в регионе. Одной из важных задач в сложившейся ситуации Владислав Шапша назвал поддержку семей кадровых военных, добровольцев и мобилизованных граждан.

«Решения о введении конкретных мер должны приниматься, исходя из оперативной обстановки. На сегодняшний день жизнедеятельность нашей области обеспечивается в обычном режиме. Угроз для населения нет. Ограничительные меры для жителей, организаций, предприятий не вводятся», — отметил Владислав Шапша.

Оперштаб будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур в условиях введения в регионе, как и в ряде других российских субъектов, режима повышенной готовности.