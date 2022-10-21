Вашингтон, 21 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Москва делает всё необходимое, чтобы не допустить ядерной войны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат рассказал, что Российская Федерация делает всё, чтобы не допустить ядерной войны. Его слова 21 октября приводят РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты давно уже перешли все красные линии по отношению к России, заявил Анатолий Антонов.