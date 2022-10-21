Сана, 21 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. ВМС Саудовской Аравии задержали газовый танкер, который должен был доставить топливо в йеменский порт Ходейда. Об этом 21 октября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на Йеменскую государственную нефтяную компанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По последним данным, судно «Леди Сара» ранее было досмотрено и получило разрешение от Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям.

В ведомстве отметили, что Саудовская Аравия и её союзники таким образом нарушили условия режима прекращения огня.

В Йеменской нефтяной компании добавили, что это уже третье судно с топливом, которое было задержано Саудовской Аравией за последнее время. Дальнейшее удержание судов может расцениваться как энергетическая блокада Йемена и приведёт к ухудшению гуманитарной обстановки в стране.