Париж, 21 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Согласно опросу BVA, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на семь пунктов за месяц, как и рейтинг премьер-министра Элизабет Борн, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Президента Франции поддерживают 36% граждан страны, а премьер-министра — 41%. Имидж президента «почти непрерывно снижается с момента первого избрания» в 2018 году.

Только 41% французов считают, что Элизабет Борн «способна принимать необходимые решения». Изменения также очень сильны с точки зрения компетентности. Элизабет Борн считают компетентной 40% опрошенных, её рейтинг упал на 8 баллов. Эммануэля Макрона считают компетентным 27% респондентов.

Опрос проведен по выборке из тысячи представителей населения Франции в возрасте от 18 лет и старше, опрошенных онлайн 19 и 20 октября.