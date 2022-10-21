Брюссель, 21 октября 2022, 12:53 — REGNUM Структуры Еврокомиссии (ЕК) в течение шести ближайших лет выделят Болгарии на развитие экономики страны в общей сложности 14 млрд левов ($7 млрд). Об этом 21 октября со ссылкой на заявление болгарского вице-премьера по управлению европейскими фондами Атанаса Петканова сообщает БТВ.

Еврокомиссия. Брюссель
Еврокомиссия. Брюссель
Ec.europa.eu

По словам Петканова, средства будут предоставлены для реализации семи масштабных программ.

«Мы используем эти деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие инфраструктуры и энергетические проекты», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что соответствующее финансирование будет осуществляться на безвозмездной основе. Ранее правительство Болгарии обратилось к ЕК с просьбой о дополнительных кредитах.