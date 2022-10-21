Брюссель, , 12:53 — REGNUM Структуры Еврокомиссии (ЕК) в течение шести ближайших лет выделят Болгарии на развитие экономики страны в общей сложности 14 млрд левов ($7 млрд). Об этом 21 октября со ссылкой на заявление болгарского вице-премьера по управлению европейскими фондами Атанаса Петканова сообщает БТВ.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По словам Петканова, средства будут предоставлены для реализации семи масштабных программ.

«Мы используем эти деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие инфраструктуры и энергетические проекты», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что соответствующее финансирование будет осуществляться на безвозмездной основе. Ранее правительство Болгарии обратилось к ЕК с просьбой о дополнительных кредитах.