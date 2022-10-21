Белгород, 21 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Школьника, получившего множественные травмы в результате подрыва беспилотного летательного аппарата, перевезут из Белгорода в один из федеральных медицинских центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября сообщили в пресс-службе минздрава региона.

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Врачи диагностировали и мальчика множественные резаные раны конечностей и тела, нанесённые элементами, которыми был начинён летальный аппарат. Есть повреждения глаза. Специалисты детской областной больницы оперативно оказали ему медицинскую помощь. Сейчас угрозы для жизни маленького пациента нет, однако в связи с тяжёлым состоянием дальнейшее лечение он будет проходить в одном из федеральных медицинских центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября девятилетний мальчик во время прогулки на улице поднял с земли устройство, похожее на дрон ВСУ. Аппарат сдетонировал у него в руках.