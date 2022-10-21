Новосибирск, , 12:53 — REGNUM В Новосибирской области строительные предприятия объединились для помощи добровольческому батальону «Вега». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, что в Новосибирской области формируется добровольческий батальон «Вега» для участия в спецоперации России.

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«На собранные благотворительные взносы планируется закупить для мобилизованных новосибирцев дополнительное военное снаряжение и обмундирование, которое не входит в перечень обязательного комплекта военнослужащих, — уточнили в областной администрации.

Помимо сбора средств, силами новосибирских строителей организована помощь военному училищу в Академгородке и военному городку в посёлке Шилово, где в настоящее время размещены мобилизованные сибиряки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 21 октября из Новосибирской области в зоне спецоперации отправили первый эшелон с мобилизованными.

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