Анкара, 21 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон запросил встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу принятия страны в НАТО. Об этом 21 октября рассказал Эрдоган журналистам в самолёте по возвращении из Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Кстати, новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что позиция Турции по вопросу присоединения Финляндии и Швеции к НАТО не изменилось.

29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум, согласно которому Анкара снимает возражения по поводу вступления двух новых стран в НАТО, а Стокгольм и Хельсинки учитывают все требования Анкары в области безопасности.