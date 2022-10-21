Донецк, , 12:52 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:35 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Омской области Александр Бурков посетил пункт сбора помощи мобилизованным, организованный в Черёмушках.