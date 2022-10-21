Барнаул, 21 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Региональные меры поддержки во многом обусловили рост объемов экспорта, считает губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На форуме «Сделано в России» он рассказал о мерах поддержки экспортеров.

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Одной из лучших в России является практика Алтайского края по ведению базы действующих и потенциальных экспортёров: им оказывают помощь в расширении географии поставок продукции.

Власти региона основное внимание уделяют поддержке экспортной деятельности малых и средних предприятий, в том числе им возмещают затраты на участие в международных выставках. Затраты на участие в них компенсируют не только промышленным предприятиям, но и предприятиям сельского хозяйства, пищевой индустрии, фармацевтической отрасли.

В Алтайском крае действует региональная программа «Экспортёр» центра предоставления гарантий Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства — обеспечивается до 70% от суммы привлекаемого кредита. Программа поддержки экспортеров Фонда развития Алтайского края помогает привлечь займы до 100 миллионов рублей на срок до 5 лет под 3% годовых.

Правительство Алтайского края изменило подход к проведению бизнес-миссий, основной внимание обращается на дружественные страны. С начала года бизнес-миссии проведены в Узбекистан, Белоруссию, Монголию, Армению, Турцию, Киргизию, Сербию. Традиционными партнерами остаются Казахстан и Китайская народная республика.

По имеющимся оценкам текущего и следующего года, в Алтайском крае ожидается 4-6% увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край входит в число 40 регионов, в которых Российский экспортный центр (РЭЦ) с 2021 года внедряет региональный экспортный стандарт. Это сотрудничество дает свои результаты: среди выбранных экспортным центром 14 лучших региональных практик три реализованы в Алтайском крае.

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