Москва, , 12:49 — REGNUM Кандидатов и докторов наук не призывают на службу по мобилизации. Об этом сообщил депутат Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на замглавы Минобороны Николая Панкова.

Борис Чернышов Sherbec

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«Во время доклада заместителя министра обороны РФ, генерала армии Н.А. Панкова было объявлено, что кандидатов и докторов не призывают. Могут быть перекосы. Готов вместе с вами решать этот вопрос», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Ранее парламентарий предложил ввести отсрочку для мобилизации для кандидатов и докторов наук, молодых ученых. Особый фокус на тех, кто ежедневно вовлечён в научно-педагогическую деятельность. Таких, по информации депутата, порядка 80 тыс. человек.

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