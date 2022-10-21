Нарьян-Мар, 21 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Строительство дороги, соединяющей столицу Ненецкого автономного округа и Республику Коми, близится к завершению. Об этом в соцсетях сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Пресс-служба губернатора НАО Строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск

«Строительство «дороги жизни», которая свяжет наш округ с республикой Коми, находится на завершающей стадии. На днях, после восстановления дорожного полотна, открыли движение по мосту через р. Колву. По окончании строительства и с запуском новой транспортной артерии в эксплуатацию, округ сможет приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, НАО не имеет постоянного автомобильного сообщения с остальными регионами. Строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск протяженностью 217 км ведется с 1985 года.